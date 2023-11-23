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Россияне в Токмаке провели рейд по поиску информаторов ВСУ

Автор
Оксана МузыченкоОксана Музыченко
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Россияне в Токмаке провели рейд по поиску информаторов ВСУ

Российские оккупанты / Фото: Associated Press

Россияне продолжают искать украинское подполье на временно оккупированных территориях.

Во временно захваченном Токмаке на Запорожье россияне совершили рейд в поиске украинских партизан.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"В Токмаке (Запорожская область) оккупанты провели рейд в поисках информаторов Сил Обороны, а также искали взрывчатые вещества. Всего обыскали более 300 помещений, во время рейда враг перекрывал улицы", — говорят в ЦНС.

Однако такие карательные меры не принесут россиянам успехов, говорят в Центре, ведь "в Москве до сих пор не осознали, что они здесь враги", а почти каждый местный работает над освобождением своего родного края.

Напомним, в Мелитополе Запорожской области продолжают действовать партизаны. На днях оккупанты заказали еду в одном из местных кафе и отравились, часть из них погибли.

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Дата публикации
Просмотры
191
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