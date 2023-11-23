Руководитель ГВА: в Авдеевке с 10 октября – самые ожесточенные бои за всю войну

По словам Барабаша, по позициях ВСУ возле Авдеевки россияне выпускают такое огромное количество КАБов, что их даже не успевают посчитать.

Российские оккупанты активизировали свои наступательные действия в районе Авдеевки и направляют основные силы на промышленную зону коксохимического завода.

Об этом "24 каналу" заявил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

По его словам, в последние несколько дней оккупанты начали активнее атаковать с Донецкого направления, с юга.

"В Авдеевке с 10 октября продолжаются, пожалуй, самые ожесточенные бои за всю войну, начиная еще с 2014 года. Ситуация тяжелая без изменений. Враг давит на Авдеевский коксохим, промзону, село Степное. Вся линия обороны под напряжением", — говорит Барабаш.

Руководитель ГВА отметил, что за один день по Авдеевке фиксируют от 6 до 30 авиабомбовых ударов. По позициям украинских защитников оккупанты выпускают еще больше КАБов. Эти удары иногда даже не успевают сосчитать, потому что их очень много.

Барабаш отметил, что во время наступления на Авдеевку, Путин уже второй раз приезжает в штаб в Ростове-на-Дону. Хотя во время боев за Бахмут он приезжал в приграничье РФ с установками только один раз.

"Это говорит о том, что есть прямая команда Путина – взять Авдеевку. И ни один из российских командиров не даст команды на отвод войск. Это политическое решение, принятое лично Путиным. У россиян есть много резервов, техники. Международные военные институты рассказывают, что тот пыл, который был у врага в начале, теперь немного слабее, а техника, которую они планировали бросить на Авдеевское направление, уже уничтожена почти на 80%. Однако украинские военные видят несколько иную картину — техники до сих пор очень много", — добавил руководитель ГВА.

Как происходят штурмы

По его словам, оккупанты штурмуют, используя в основном пехоту. Если говорить о флангах, то используют только пехоту, технику почти не используют.

"Технику россияне используют на Авдеевской промзоне, там покрытие, которое позволяет это делать. Асфальт хоть и поврежден, но они могут по нему проехать. По флангам – нет, потому что погодные условия этого не позволяют", – пояснил глава Авдеевской ГВА.

На сегодняшнее утро в Авдеевке остаются 1365 гражданских.

Бои за Авдеевку: последние новости

Напомним, что 10 октября оккупанты начали активные наступательные действия вблизи Авдеевки Донецкой области, которые продолжаются до сих пор.

По мнению эксперта Александра Коваленко, РФ активизировалась возле Авдеевки, потому что хочет подарить Путину к Новому году новую "эпическую победу". Он считает, что оккупанты пытаются сделать из Авдеевки второй Бахмут.

Военный обозреватель The Economist Шашанк Джоши объяснил, можно ли говорить, что оборона Авдеевки является повторением бахмутского сценария и целесообразно ли защищать город.

В статье The Wall Street Journal говорилось, что битва за Авдеевку может стать для Украины началом многомесячной обороны.

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