Росіяни у Токмаку провели рейд з пошуку інформаторів ЗСУ

У тимчасово захопленому Токмаку на Запоріжжі росіяни здійснили рейд у пошуку українських партизанів.

про це повідомляє Центр національного супротиву.

"У Токмаку (Запорізька область) окупанти провели рейд в пошуках інформаторів Сил Оборони, а також шукали вибухові речовини. Всього обшукали понад 300 приміщень, під час рейду ворог перекривав вулиці", - кажуть у ЦНС.

Проте такі каральні заходи не принесуть росіянам успіхів, кажуть у Центрі, адже "у Москві досі не усвідомили, що вони тут вороги", а майже кожен місцевий працює над звільненням свого рідного краю.

Нагадаємо, в Мелітополі Запорізької області продовжують діяти партизани. Днями окупанти замовили їжу в одному з місцевих кафе та отруїлися, частина з них загинули.

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