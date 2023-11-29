Члени НАТО дали обіцянку про озброювання України: деталі

Зокрема, Столтенберг заявив про "впевненість" у тому, що США продовжать озброювати Україну.

Країни-члени НАТО 28 листопада пообіцяли продовжувати курс на допомогу Україні у війні з Росією, незважаючи на сумніви щодо підтримки з боку США та "кривавий глухий кут на лінії фронту".

Про це повідомляє The Hindu.

У матеріалі зазначається про побоювання, що відсутність адекватної підтримки з боку Заходу може змусити Україну шукати компромісу з президентом Росії Володимиром Путіним з позиції слабкості.

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"Ми будемо рішуче підтверджувати нашу підтримку України, оскільки вона продовжує стикатися з агресивною війною Росії", – заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі 28 листопада.

Від початку повномасштабного російського вторгнення США надали понад 40 млрд дол. допомоги Україні та пообіцяли підтримувати її стільки, скільки буде потрібно. Однак опозиція республіканців поставила під сумнів майбутнє американської допомоги.

США продовжать озброювати Україну

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про "впевненість" у тому, що США продовжать озброювати Україну.

"Це відповідає інтересам безпеки Сполучених Штатів, щоб це було зроблено, і це також відповідає тому, про що ми домовилися", – сказав очільник Альянсу.

Він також нагадав про нещодавні обіцянки Німеччини та Нідерландів про допомогу для України на суму 10 млрд євро як доказ того, що НАТО залишається відданим підтримці Києва.

"Хоча лінія фронту не так сильно просунулася, українці змогли завдати великих втрат російським військам", – сказав Столтенберг.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг / Фото: Associated Press

Водночас очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що необхідність підтримки України "не в тому, чи може Україна ще досягти прогресу у військовому плані, а в порятунку людей".

Її французька колега Катрін Колонна заявила, що Київ зіткнувся з одією з найсильніших повітряних атак від початку війни.

"Ми наголошуємо на підтримці України, яка, очевидно, має бути довгостроковою", - зазначила очільниця МЗС Франції.

Перший дипломат Латвії Кріш'яніс Карінс заявив, що Україні потрібно більше "ракет великої дальності, щоб вони могли перешкоджати матеріально-технічним можливостям Росії".

"Підтримувати Україну, щоб переконатися, що Росія не виграє цю війну"

"Це в наших прямих інтересах продовжувати підтримувати Україну, щоб переконатися, що Росія не виграє цю війну, що Україна може виграти війну", – сказав очільник латвійського МЗС.

Голова МЗС Канади Мелані Джолі своєю чергою заперечила припущення, що Україні потрібно змінити її стратегію через те, що війна триває так довго.

"У нас є хороша стратегія і в України є хороша стратегія, але нам потрібно її реалізувати", – сказала міністерка.

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба приєднається до цієї зустрічі 29 листопада. На ній члени НАТО збираються узгодити план реформ, спрямованих на допомогу Україні на шляху до можливого членства в Альянсі.

Нагадаємо, 28 листопада у Брюсселі відбулася зустріч голів МЗС країн Альянсу, а також заплановане перше засідання Ради НАТО – Україна. Як заявив заступник очільника Держдепартаменту США у питаннях Європи і Євразії Джеймс О’Браєн, ці події підтвердять міцну відданість Альянсу подальшій підтримці України.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Україна презентує у Брюсселі план реформ на шляху до НАТО

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