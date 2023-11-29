У Польщі сталася смертельна аварія на шахті – що відомо

Аварія сталася у вугільній шахті на півдні Польщі.
На півдні Польщі у вугільній шахті "імені Собеського", у місті Явожно, вдень 28 листопада сталась аварія, в результаті якої загинули чотири гірники.
Про це пише RFM 24.
Аварія сталась близько 15:30 за місцевим часом – на глибині 500 метрів під землею прорвало водопровід.
На місці інциденту у момент пориву працювали шестеро осіб: четверо загинули, ще двоє постраждали.
Tauron Wydobycie – третя найбільша гірничодобувна компанія за обсягами видобутку вугілля в Польщі. На трьох шахтах компанії загалом працює понад 6300 людей.
Вище гірниче управління в Катовіце сказало, що, за попередніми даними, причиною став неконтрольований прорив трубопроводу, який заповнювали водою.
Згідно з офіційними даними, від початку року в Польщі в результаті нещасних випадків на шахтах загинуло 11 людей, а минулого року зафіксували 36 нещасних випадків на шахтах зі смертельними наслідками.
Нагадаємо, в Індії понад 40 людей застрягли у гірському тунелі, який вони будували – коли їх врятують.
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