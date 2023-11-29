"Слон в комнате": Кулеба отверг тезис об усталости от Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отверг тезис о том, что якобы европейские столицы устали от войны в Украине. Он несправедлив фразу "слон в комнате", которой описывают неудобный вопрос.

Об этом дипломат сказал на пресс-конференции в Брюсселе вместе с топ-дипломатом ЕС Жозепом Боррелем, пишет "Европейская правда"

"Я думаю, что эта идиома несправедлива по отношению к слонам. Слоны очень мудрые животные, очень сочувственны, очень энергичны. И если вы являетесь членом стада, они всегда защищают друг друга, независимо от того, в каком они состоянии", — ответил Кулеба на вопрос журналистки о "слоне в комнате".

Министр уточнил, что он не испытывает давления на Украину с тем, чтобы она начала переговоры с Россией.

"Во-первых, все правильные и хорошие слоны находятся на нашей стороне, а во-вторых, мы являемся членами стада. А это значит, что слоны будут защищать нас настолько сильно, насколько мы будем вносить свой вклад в их защиту", – добавил. он.

Напомним, Кулеба сделал резкое заявление в НАТО о территориальных уступках России. По его словам, страна решительно настроена на возобновление контроля над своими границами в пределах 1991 года и не пойдет ни на какие компромиссы с Россией.

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