Боррель откровенно ответил, есть ли у ЕС усталость от Украины

Высокий представитель ЕС заверил в продлении помощи государству, ведь "это экзистенциальный вопрос и для нас".

Со стороны стран-членов Евросоюза не наблюдается никаких признаков усталости от Украины.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает "Радио Свобода".

"Не вижу никакого признака усталости от Украины в странах-членах ЕС", – заверил глава евродипломатии.

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Он отметил, что аспект войны в Украине — "один из самых серьезных из тех, с которыми имеем дело".

"Но скажу честно: никаких признаков, свидетельствующих о том, что вы называете усталостью, со стороны стран-членов ЕС я не вижу. Все признают успехи украинцев. О некоторых люди не говорят, потому что вы концентрируетесь на военных достижениях. Но чего стоит только успех по экспорту зерна из Украины, который работает!" – подчеркнул Боррель.

Он убежден, что страны-члены ЕС продолжат помогать Украине, ведь "это экзистенциальный вопрос и для нас".

Напомним, издание Foreign Affairs написало в статье 17 ноября о "тупике" войны в Украине. В материале также говорилось, что "среди западных поклонников усталость от Украины начинает сказываться на их готовности продолжать поток поддержки Киеву".

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