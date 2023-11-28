Уничтожение пехоты РФ из дронов под Бахмутом - видео

Украинские военные продолжают уничтожать вражеских захватчиков.
Военные ВСУ ежедневно сокращают численность оккупационной армии России.
В Сети показали очередную ликвидацию оккупантов.
На кадрах показали уничтожение вражеской пехоты РФ с помощью сбросов боеприпасов из дрона на Бахмутском направлении воинами 92-й отдельной механизированной бригады.
Напомним, оператор беспилотника прервал отдых оккупантов, которые устроили "привал" (видео).
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