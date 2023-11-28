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Уничтожение пехоты РФ из дронов под Бахмутом - видео

Уничтожение пехоты РФ из дронов под Бахмутом - видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
14
Время на прочтение
1 мин
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Уничтожение пехоты РФ из дронов под Бахмутом - видео

Уничтожение пехоты РФ под Бахмутом /Фото: скриншот

Украинские военные продолжают уничтожать вражеских захватчиков.

Военные ВСУ ежедневно сокращают численность оккупационной армии России.

В Сети показали очередную ликвидацию оккупантов.

На кадрах показали уничтожение вражеской пехоты РФ с помощью сбросов боеприпасов из дрона на Бахмутском направлении воинами 92-й отдельной механизированной бригады.

Напомним, оператор беспилотника прервал отдых оккупантов, которые устроили "привал" (видео).

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Уничтожение пехоты РФ из дронов под Бахмутом

Уничтожение пехоты РФ из дронов под Бахмутом

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Дата публикации
Просмотры
14
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