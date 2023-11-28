Уничтожение пехоты РФ из дронов под Бахмутом - видео

Военные ВСУ ежедневно сокращают численность оккупационной армии России.

В Сети показали очередную ликвидацию оккупантов.

На кадрах показали уничтожение вражеской пехоты РФ с помощью сбросов боеприпасов из дрона на Бахмутском направлении воинами 92-й отдельной механизированной бригады.

Напомним, оператор беспилотника прервал отдых оккупантов, которые устроили "привал" (видео).

Читайте также: