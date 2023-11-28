Знищення піхоти РФ з дронів під Бахмутом – відео

Українські військові продовжують знищувати ворожих загарбників.
Військові ЗСУ щодня зменшують чисельність окупаційної армії Росії.
У Мережі показали чергову ліквідацію окупантів.
На кадрах показали знищення ворожої піхоти РФ за допомогою скидів боєприпасів із дрону на Бахмутському напрямку воїнами 92-ї окремої механізованої бригади.
Нагадаємо, оператор безпілотника перервав відпочинок окупантів, які зробили "привал" (відео).
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