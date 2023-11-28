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Знищення піхоти РФ з дронів під Бахмутом – відео

Знищення піхоти РФ з дронів під Бахмутом – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
53
Час на прочитання
1 хв
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Знищення піхоти РФ з дронів під Бахмутом – відео

Знищення піхоти РФ під Бахмутом / Фото: скриншот

Українські військові продовжують знищувати ворожих загарбників.

Військові ЗСУ щодня зменшують чисельність окупаційної армії Росії.  

У Мережі показали чергову ліквідацію окупантів.

На кадрах показали знищення ворожої піхоти РФ за допомогою скидів боєприпасів із дрону на Бахмутському напрямку воїнами 92-ї окремої механізованої бригади.

Нагадаємо, оператор безпілотника перервав відпочинок окупантів, які зробили "привал" (відео).

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Знищення піхоти РФ з дронів під Бахмутом

Знищення піхоти РФ з дронів під Бахмутом

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Дата публікації
Перегляди
53
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