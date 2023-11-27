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Український дрон перервав "відпочинок" окупантів – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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571
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Український дрон перервав "відпочинок" окупантів – відео

Український дрон атакував окупантів / Фото: скриншот

Український дрон "вполював" російських солдат.

Оператор безпілотника 47-ї ОМБр "Магура" перервав  відпочинок та бесіду двох солдатів окупаційної армії РФ, які зробили "привал" у зруйнованій будівлі. 

На відео видно, як дрон спочатку спостерігає за ворогом, а потім стається миттєвий "приліт" і вибух. 

Нагадаємо, українські хакери зламали Департамент інфокомунікацій Міноборони Росії.

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Дата публікації
Перегляди
571
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