Український дрон перервав "відпочинок" окупантів – відео

Український дрон "вполював" російських солдат.
Оператор безпілотника 47-ї ОМБр "Магура" перервав відпочинок та бесіду двох солдатів окупаційної армії РФ, які зробили "привал" у зруйнованій будівлі.
На відео видно, як дрон спочатку спостерігає за ворогом, а потім стається миттєвий "приліт" і вибух.
Нагадаємо, українські хакери зламали Департамент інфокомунікацій Міноборони Росії.
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