Українські хакери зламали Департамент інфокомунікацій Міноборони Росії

Українські хакери "Кібер Спротиву" змогли проникнути у програму Департаменту інформації та масових комунікацій Міноборони Росії.

Матеріали про департамент генерал-лейтенанта Ігоря Конашенкова та дані щодо програмного забезпечення "Катюша" отримали від хакерів та оприлюднили у понеділок, 27 листопада, журналісти InformNapalm.

"Департамент інформації та масових комунікацій МО РФ – це "царство" сумнозвісного Ігоря Конашенкова. Це саме та людина, яка щоденно озвучує своїм ротом російські зведення із зони бойових дій. Але така вигадана і перекручена "альтернативна реальність", яку створюють зведення від МО РФ – це не плід фантазії одного Конашенкова. Завдяки одержаній документації нам стає зрозумілим, наскільки відірваний від реального стану справ увесь Департамент інформації МО Росії", – повідомили журналісти.

Працівники департаменту та прес-службі військових округів щодня аналізують інфополе Росії та пишуть звіти щодо новин про діяльність ЗС РФ. Окрім того, росіяни аналізують публікації іноземних медіа.

Кожного тижня Ігор Конашенков отримує від полковника Кочеткова звіт про кількість випущених щодо ЗС РФ матеріалів та темпи виконання планів. Згодом, на наступний тиждень, усім начальникам прес-служб округів, родів військ, флотам тощо надсилається документ разом із запланованими інформаційними заходами.

Щоб контролювати та моніторити свій інформаційний простір, росіяни використовують програмне забезпечення – інформаційно-аналітичну систему онлайн-моніторингу ЗМІ "Катюша". Українські хакери змогли отримати доступ до цієї системи та проаналізували її властивості й особливості.

"Розробник – приватна компанія "M13". Вони стверджують, що спеціалізуються на інформаційних технологіях у сфері медіамоніторингу. Мають три системи: "Арсенал", "Арена" та "Катюша". Їх ПЗ використовують в адміністрації президента РФ, уряді, федеральних міністерствах і відомствах, регіональних державних органах виконавчої влади, комерційних компаніях і громадських організаціях", – пояснили журналісти.

Згідно із деклараціями розробника, система дозволяє цілодобово моніторити приблизно 40 тис. російських регіональних та федеральних медіа. Також моніторинг здійснюється на іноземні російськомовні, іноземні медіа та соцмережі. "Катюша" класифікує інформацію за темами, рубриками, часом та типами ЗМІ, а також дає оцінку якості інформації за тональністю та охопленням аудиторії. Система має на меті виявляти скоординовані інформаційні атаки.

Першим вкладенням у системі є "Збройні сили РФ", які мають більше опцій для аналізу.

"Повідомлення одразу маркуються за тональністю – позитивні (зелений колір), негативні (червоний колір), нейтральні (жовтий колір). Тут можна побачити значущі публікації та події (тобто ті новини, які мають найбільший індекс цитованості), здійснити пошук по персонах та організаціях (система підтягує повʼязані новини)", – повідомив InformNapalm.

Особливий акцент росіяни роблять на соцмережі, зокрема, російські – "ВКонтактє", Telegram, LiveJournal, "Однокласнікі". Окрім того, меншою мірою відбувається моніторинг Facebook, Instagram та YouTube, де окупанти спостерігають і за українськими каналами.

"Очевидно, що ДІМК МО РФ використовує її для звітності. Втім, система явно некоректно відображає тональність повідомлень. Негативні повідомлення про ЗС РФ та військово-політичне керівництво РФ або не враховуються, або позначаються нейтральними. Це таке собі окозамилювання – жодного негативу про Путіна чи армію, жодних невдач. Такий собі цифровий Конашенков", – повідомили журналісти.

Хакери також отримали лист Конашенкова, адресований заступнику директора федеральних каналів "Россия-1" та "Россия-2", де голова департаменту згадує про неблагонадійні російські Telegram-канали.

Попри те, що Конашенков не уточнює, про які канали йдеться, у системі "Катюша" хакери виявили вкладення з "негативними" каналами. Журналісти InformNapalm припустили, що перед виборами Володимира Путіна російські департаменти починають зачистку соцмереж від будь-яких проявів нелояльності до Кремля.

Нагадаємо, українські хакери спільно з СБУ зламали 30-мільйонну базу російського Альфа-банку.

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