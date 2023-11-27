Російська ППО пробила стіну будинку в Підмосков'ї під час збиття дронів – ЗМІ

У Підмосков'ї вночі проти 26 листопада розгінний блок зенітного ракетно-гарматного комплексу наземного базування "Панцир-С" пробив стіну житлового будинку під час атаки безпілотників на Москву.

Про це пише Telegram-канал Astra із посиланням на джерела.

За інформацією джерел каналу, о 3:30 в кооперативі "Сад" у селищі Часци в Кубинці Одинцовського міського округу розгінний блок "Панцира" пробив стіну будинку місцевим жителям.

Було пошкоджено двоповерховий дерев'яний будинок. На місці виникла пожежа, яку господарі загасили самі. Постраждалих немає.

Як повідомляв мер Москви Сергій Собянін, сили ППО "збили БПЛА в Одинцовському міському окрузі, що летіли на Москву".

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