Операція досягла поставлених цілей: ГУР – про вибухи на Смоленщині у РФ

За словами окупантів, ППО нібито збила два дрони, які намагалися атакувати Смоленську область.

У ніч проти 27 листопада у Смоленській області РФ пролунали вибухи. Росіяни бідкалися, що область нібито атакували безпілотниками.

Як повідомили джерела у розвідці, це була спецоперація ГУР МО, передає "24 канал". До слова, Смоленська область не вперше страждає від дронів. У жовтні росіяни бідкалися на атаку БпЛА на авіаційний завод.

"Атака була результативною, операція ГУР досягла поставлених цілей", – повідомили джерела у розвідці.

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Росіяни у Мережі публікували кадри вибухів й заявляли, що системи й засоби ППО нібито намагалися збити безпілотники. На опублікованих кадрах не лише чутно звуки вибухів, а й видно два густих стовпи диму.

На ранок російське міноборони заявило про "успішне відбиття атаки". За словами окупантів, "пе-ве-о" нібито збила два дрони, які намагалися атакувати Смоленську область. Про руйнування чи постраждалих, ясна річ, не повідомляли.

Втім, російські телеграм-канали, посилаючись на власні джерела, бідкаються, що вибухи пролунали на Смоленському авіаційному заводі. Згідно з їхніми повідомленнями, один з безпілотників упав на дах 6 цеху авіазаводу та вибухнув. Унаслідок вибуху було пошкоджено дах та балку перекриття. Наразі ця інформація не підтверджена, адже російська влада не коментує вибухи.

Нагадаємо, у російському Смоленську пролунали вибухи. Протиповітряна оборона нібито відбила атаку безпілотників. В атаці по об’єктах на території РФ Москва звинуватила українську владу. Київ наразі на ці звинувачення не реагував.

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