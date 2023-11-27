Операция достигла поставленных целей: ГУР – о взрывах на Смоленщине в РФ

По словам окупантов, ПВО якобы сбило два дрона, которые пытались атаковать Смоленскую область.

В ночь на 27 ноября в Смоленской области РФ раздались взрывы. Россияне жаловались, что область якобы атаковали беспилотниками.

Как сообщили источники в разведке, это была спецоперация ГУР МО, передает "24 канал". К слову, Смоленская область не в первый раз страдает от дронов. В октябре россияне жаловались на атаку БпЛА на авиационный завод.

"Атака была результативной, операция ГУР достигла поставленных целей", – сообщили источники в разведке.

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Россияне в Сети публиковали кадры взрывов и заявляли, что системы и средства ПВО якобы пытались сбить беспилотников. На опубликованных кадрах не только слышны звуки взрывов, но и видны два густых столба дыма.

К утру российское минобороны заявило об "успешном отражении атаки". По словам окупантов, "пэ-вэ-о" якобы сбила два дрона, которые пытались атаковать Смоленскую область. О разрушениях или пострадавших, конечно, не сообщали.

Впрочем, российские телеграмм-каналы, ссылаясь на собственные источники, жалуются, что взрывы прогремели на Смоленском авиационном заводе. Согласно их сообщениям, один из беспилотников упал на крышу 6 цеха авиазавода и взорвался. В результате взрыва была повреждена крыша и балка перекрытия. Пока эта информация не подтверждена, поскольку российские власти не комментируют взрывы.

Напомним, в российском Смоленске раздались взрывы. Противовоздушная оборона якобы отразила атаку беспилотников. В атаке по объектам на территории РФ Москва обвинила украинские власти. Киев на эти обвинения не отреагировал.

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