Атака беспилотников на Смоленск: первые подробности

В российском Смоленске раздались взрывы. Противовоздушная оборона якобы отразила атаку беспилотников. В атаке по объектам на территории РФ Москва обвинила украинские власти. Киев на эти обвинения не реагировал.

Об этом сообщает Телеграмм-канал "Baza".

Попытка атаки произошла утром, 26 ноября. По имеющимся данным, всего в сторону завода летело как минимум два беспилотника самолетного типа.

Отметим, что в Смоленске расположен авиационный завод, который занимается производством и ремонтом вооружения, авиационной и военной техники.

Первый из них был сбит около 9 утра в Заднепровском районе Смоленска. Через полчаса над Смоленском был замечен еще один беспилотник – на этот раз он был подавлен силами РЭБ.

В результате дрон упал на крышу одного из цехов завода и взорвался. В результате взрыва была повреждена сама крыша и балка перекрытия. Пострадавших нет.

Напомним, что в ночь на 26 ноября сразу несколько регионов России оказались под массированным ударом дронов. Российские власти традиционно заявили, что все цели были "успешно сбиты".

Украинская разведка заявила, что атаковала в ночь на 26 ноября области России в ответ на состоявшийся накануне массированный налет "Шахедов" на Киев.

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