Атака безпілотників на Смоленськ: перші подробиці

У російському Смоленську пролунали вибухи. Протиповітряна оборона нібито відбила атаку безпілотників. В атаці по об’єктах на території РФ Москва звинуватила українську владу. Київ наразі на ці звинувачення не реагував.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Baza".

Спроба атаки сталася вранці, 26 листопада. За наявними даними, всього у бік заводу летіло як мінімум два безпілотники літакового типу.

Зазначимо, у Смоленську розташований авіаційний завод, який займається виробництвом та ремонтом озброєння, авіаційної та військової техніки.

Перший з них був збитий близько 9-ї ранку в Задніпровському районі Смоленська. За півгодини над Смоленськом було помічено ще один безпілотник - цього разу він був пригнічений силами РЕБ.

У результаті дрон упав на дах одного з цехів заводу та вибухнув. Внаслідок вибуху було пошкоджено сам дах та балка перекриття. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що в ніч проти 26 листопада одразу кілька регіонів Росії опинилися під масованим ударом дронів. Російська влада традиційно заявила, що всі цілі були "успішно збиті".

Українська розвідка заявила, що атакувала в ніч проти 26 листопада області Росії у відповідь на масований наліт "Шахедів" на Київ, який відбувся напередодні.

Читайте також: