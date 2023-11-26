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В Росії заявляють про збиття ракет над Азовським морем

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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В Росії заявляють про збиття ракет над Азовським морем

Крим. / Фото: Associated Press

Нібито, російська ППО "приземлила" дві повітряні цілі.

Міністерство оборони країни-агресорки Росії стверджує, що нібито їхні засоби ППО виявили та знищили дві українські зенітні ракети С-200 над Азовським морем.

Про це повідомило Міноборони РФ у своєму Telegram-каналі.

"Російськими засобами ППО дві українські ракети було виявлено і знищено в повітрі над акваторією Азовського моря", - йдеться у повідомленні.

Російське відомство стверджує, нібито, це сталося близько 11:00 за московським часом. До слова, саме тоді, за інформацією окупантів, був перекритий Кримський міст. Втім, вже через 10 хвилин рух було відновлено.

Як повідомлялося, 26 листопада у Севастополі пролунали вибухи. У Криму була оголошена повітряна тривога, а рух Кримським мостом перекрито. 

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Дата публікації
Перегляди
526
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