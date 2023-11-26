Росіяни у паніці, що їх атакували нові українські безпілотники

Росіяни запевняють, що нові дрони не мають нічого спільного із UJ-22 і "Бобрами".
У Росії заявили, що у ніч проти 26 листопада вона зазнала атаки безпілотників з боку України. Однак, що це були за БПЛА - росіяни поки не знають.
Про це пише російський телеграм-канал Mash.
Росіяни запевняють, що нові дрони не мають нічого спільного із відомими UJ-22 і "Бобрами".
"За однією з версій, ЗСУ атакували Тулу дронами, зробленими на кшталт "крила, що літає" - через що вони схожі зі знаменитою російською "Геранью". Фахівці зараз з'ясовують, що це за апарат. Поки що відомо, що він не має нічого спільного з UJ-22 та "Бобрами", - йдеться у дописі.
У Міноборони безпілотники, які атакували Москву та інші області, назвали "літальний апарат літакового типу".
Зазначимо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров відреагував на інформацію та заінтригував новинами. На своїй сторінці у телеграм-каналі він написав:"Army of drones".
Нагадаємо, у Росії волають про масовану атаку у ніч проти 26 листопада. Під ударом опинилися декілька областей РФ, зокрема столиця.
Читайте також: