Мандарини: сім проблем, які їхня шкірка лікує краще за будь-які ліки

Мандарин — найпопулярніший зимовий фрукт серед українців. Але мало хто знає, що він не лише смачний, але й корисний.

Плоди мандарина дуже корисні. Вони містять велику кількість вітамінів, зокрема B1, B2, B3, B6 та B9, та мінералів, таких як магній, залізо, фосфор, кальцій, калій, селен та цинк. Споживання цього смачного та ароматного фрукту дуже важливе для нашого організма. Але шкірку багато хто викидає. Виявляється — даремно. Лікарі стверджують, що шкірка від мандарин має багато переваг для здоров'я.

Що лікують мандаринові шкірки

Проблеми з травленням

Щоб позбутися їх, потрібно приготувати спеціальний порошок з мандаринових шкірок, ретельно їх змоловши після висушування. Додавайте цей порошок у будь-яку їжу. Такий простий народний рецепт допоможе боротися з болями в шлунку та метеоризмом.

Проблеми зі сном, фізичне виснаження

Візьміть мандаринові шкірки, покладіть їх у мішок. Аромат цитрусових потрібно вдихати протягом 15 хвилин. Така ароматерапія допомагає не лише швидко засинати і добре спати, але й позбутися головного болю.

Грибок

Щоб усунути проблему, візьміть свіжу мандаринову шкірку та втирайте її сік в уражене місце двічі на день.

Кашель

Шкірка мандарина: користь / Фото: Pexels

З цим поширеним симптомом застуди можна боротися за допомогою шкірки від мандарина. Візьміть маленькі шматочки, дайте їм повністю висохнути, закип'ятіть воду і додайте туди шкірки. Засіб повинен настоюватися протягом тижня в темному місці. Після цього додавайте по 20 капель рідини до кожного приймання їжі.

Бронхіт

Якщо додати половину мандаринової шкірки в склянку з гарячою водою і настоювати одну годину, а потім випити, то можна побороти бронхіт. Засіб потрібно вживати тричі на день.

Нежить

Покладіть мандаринову шкірку в киплячу воду і вдихайте пару протягом 10 хвилин. Однак потрібно бути вкрай обережними, щоб не обпектися.

Тахікардія і гіпертонія

Візьміть каструлю, налийте туди три літри води, киньте мандаринові шкірки, прокип'ятіть і дайте постояти. Процідіть рідину у ванну, коли будете митися. Засіб допоможе зняти симптоми.

Читайте також: