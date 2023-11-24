Геркулес і вівсянка: чи є різниця, що корисніше для здоров'я

Коли мова заходить про вівсянку, у багатьох перед очима з'являються пластівці. Але насправді, вівсянка — це крупа. А ось ці пластівці з вівсянки — геркулес.

В чому різниця: геркулес і вівсянка

Твердження, що між геркулесом та вівсянкою немає жодної різниці, помилкове. Насправді, вівсянка — це незбиране зерно, яке тривалий час відварюють до готовності. Геркулес же, навпаки, напівфабрикат, який готують з термічно обробленої та очищеної вівсянки. Останній має вигляд пластівців. Саме тому геркулес найчастіше вариться швидше: від 5 до 30 хвилин.

Ось ще важливі відмінності цих продуктів:

повністю приготовлені пластівці мають ніжну та однорідну консистенцію, а ось вівсянка відрізняється вираженою структурою, зерна зберігають свою форму;

в 100 г геркулесу міститься 85 ккал, а ось вівсянка містить всього 80 ккал, також рівень глікемічного індексу у першого продукту вище (60 проти 40 одиниць).

Якщо ви полюбляєте саме пластівці, то чудовою альтернативою стане геркулес тривалого приготування. Він поєднує в собі зручність та корисні властивості цільної вівсянки.

Технологія виготовлення вівсянки та геркулесу

Геркулес — це вівсянка, але очищена та термічно оброблена / Фото: pixabay.com

Вівсянка виготовляється набагато простіше та швидше, ніж геркулес. Після збирання вівса, зерна обсмажують, щоб видалити зайву гіркоту та посилити аромат. Потім для створення дробленої крупи кожне зерно розділяють на кілька частин, обов'язково зберігаючи зародок та висівки. Для цільної крупи цей етап пропускають, обробляючи його паром, потім видаляють лушпиння та шліфують.

Геркулес виготовляють з крупи вищого сорту. Кожне зерно спочатку відчищають від лушпиння і висівок, потім пропарюють, пропускають через вали з рельєфом, що дозволяє створити пластівці з неоднорідною структурою, щоб вони швидше варилися.

Що краще для здоров'я: геркулес чи вівсянка

Через перероблення зерна втрачається частина корисних властивостей. Тому дієтологи стверджують, що вівсяна каше все ж корисніша за звичайні пластівці. Вона має такі переваги:

тривало насичує організм;

містить більше клітковини, мінералів та вітамінів;

виводить з організму токсини;

містить β-глюкан, який нейтралізує поганий холестерин.

Однак, незважаючи на великий перелік корисних властивостей вівсянки, щодня вживати цей продукт не рекомендується. Вона також посилює вимивання кальцію з організму. Допустимою нормою вважається — тричі на тиждень.

Отже, вівсянка — корисна крупа, яка має чимало переваг, а геркулес — напівфабрикат, який зручно готувати для щоденного вживання.

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