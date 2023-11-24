Геркулес и овсянка: есть ли разница, что полезнее для здоровья

Когда речь заходит о овсянке, у многих перед глазами появляются хлопья. Но на самом деле, овсянка – это крупа. А вот эти хлопья из овсянки – геркулес.

В чем разница: геркулес и овсянка

Утверждение, что между геркулесом и овсянкой нет разницы, ошибочно. На самом деле, овсянка – это цельное зерно, которое долгое время отваривают до готовности. Геркулес же, напротив, полуфабрикат, который готовят из термически обработанной и очищенной овсянки. Последний выглядит хлопьями. Именно поэтому Геркулес чаще всего варится быстрее: от 5 до 30 минут.

Вот еще важные отличия этих продуктов:

полностью приготовленные хлопья имеют нежную и однородную консистенцию, а вот овсянка отличается выраженной структурой, зерна сохраняют свою форму;

в 100 г геркулеса содержится 85 ккал, а вот овсянка содержит всего 80 ккал, а также уровень гликемического индекса у первого продукта выше (60 против 40 единиц).

Если вы любите именно хлопья, то отличной альтернативой станет геркулес длительного приготовления. Он сочетает в себе удобство и полезные свойства цельной овсянки.

Технология изготовления овсянки и геркулеса

Геркулес – это овсянка, но очищенная и термически обработанная / Фото: pixabay.com

Овсянка производится гораздо проще и быстрее, чем геркулес. После уборки овса зерна обжаривают, чтобы удалить лишнюю горечь и усилить аромат. Затем для создания дробленой крупы каждое зерно разделяют на несколько частей, обязательно сохраняя зародыш и отруби. Для цельной крупы этот этап пропускают, обрабатывая его паром, затем удаляют шелуху и шлифуют.

Геркулес изготовляют из крупы высшего сорта. Каждое зерно сначала отчищают от шелухи и отрубей, затем пропаривают, пропускают через валы с рельефом, что позволяет создать хлопья с неоднородной структурой, чтобы они быстрее варились.

Что лучше для здоровья: геркулес или овсянка

Из-за переработки зерна теряется часть полезных свойств. Поэтому диетологи утверждают, что овсяная каше все же полезнее обычных хлопьев. Она имеет следующие преимущества:

длительно насыщает организм;

содержит больше клетчатки, минералов и витаминов;

выводит из организма токсины;

содержит β-глюкан, нейтрализующий плохой холестерин.

Однако, несмотря на обширный перечень полезных свойств овсянки, ежедневно употреблять этот продукт не рекомендуется. Она также усиливает вымывание кальция из организма. Допустимой нормой считается трижды в неделю.

Итак, овсянка – полезная крупа, которая имеет немало преимуществ, а геркулес – полуфабрикат, который удобно готовить для ежедневного употребления.

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