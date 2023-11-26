Мандарины: семь проблем, которые их кожура лечит лучше любого лекарства

Мандарин – самый популярный зимний фрукт среди украинцев. Но мало кто знает, что он не только вкусен, но и полезен.

Плоды мандарина очень полезны. Они содержат большое количество витаминов, включая B1, B2, B3, B6 и B9, и минералов, таких как магний, железо, фосфор, кальций, калий, селен и цинк. Потребление этого вкусного и ароматного фрукта очень важно для нашего организма. Но кожуру многие выбрасывают. Оказывается – зря. Врачи утверждают, что кожура от мандарин имеет много преимуществ для здоровья.

Что лечат мандариновые шкурки

Проблемы с пищеварением

Чтобы избавиться от них, нужно приготовить специальный порошок из мандариновых шкурок, тщательно их смолов после высушивания. Добавляйте этот порошок в любую пищу. Такой простой народный рецепт поможет бороться с болями в желудке и метеоризмом.

Проблемы со сном, физическое истощение

Возьмите мандариновые шкурки, положите их в мешок. Аромат цитрусовых следует вдыхать в течение 15 минут. Такая ароматерапия помогает не только быстро засыпать и хорошо спать, но и избавиться от головной боли.

Грибок

Чтобы устранить проблему, возьмите свежую мандариновую кожуру и вотрите ее сок в пораженное место дважды в день.

Кашель

Кожица мандарина: польза / Фото: Pexels

С этим распространённым симптомом простуды можно бороться с помощью кожуры от мандарина. Возьмите маленькие кусочки, дайте им полностью высохнуть, вскипятите воду и добавьте туда шкурки. Средство должно настаиваться в течение недели в темном месте. После этого добавляйте по 20 капель жидкости к каждому приему пищи.

Бронхит

Если добавить половину мандариновой кожуры в стакан с горячей водой и настаивать один час, а затем выпить, можно побороть бронхит. Средство нужно употреблять три раза в день.

Насморк

Положите мандариновую шкурку в кипящую воду и вдыхайте пар в течение 10 минут. Однако нужно быть крайне осторожными, чтобы не обжечься.

Тахикардия и гипертония

Возьмите кастрюлю, налейте туда три литра воды, бросьте мандариновые шкурки, прокипятите и дайте постоять. Процедите жидкость в ванную, когда мыться. Средство поможет снять симптомы.

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