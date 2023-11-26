У Москві похвалилися Медвєдєву серійним виробництвом безпілотних ударних вертольотів "Термит"

У РФ похвалилися виробництвом ударних БПЛА вертолітного типу "Термит", який випускається "НПП "Стрела". Це сталося під час візиту заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва у московський індустріальний парк "Руднєво".

Про це пише Defense Express.

Дрон "Термит" вперше продемонстрували 2020 року. Контракт на неоголошену кількість цих дронів був підписаний 2021 року з відносно коротким терміном виконання. З них, як мінімум три, знаходяться вже на відносно високих ступенях готовності.

У листопаді 2021 року у групі компаній "Кронштадт" повідомили про перші випробування "Термита" з пуском керованих ракет інтеграція яких у цей дрон і є головною задачею.

Ударний БПЛА вертолітного типу "Термит",

"Озброєнням БПЛА вертолітного типу "Термит" мають бути керовані ракети С-8Л з напівактивним лазерним наведенням. Фактично - аналог APKWS, але зі значно більшим ступенем переробки базового некерованого реактивного снаряда. На виставках цей дрон демонструвався з трьома пусковим. С-8Л має два додаткові блоки: з розкладними крилами у середні корпуса та головку самонаведення у носовій частині, а в APKWS обидва ці елементи об'єднані в один модуль. Оголошена дальність дії С-8Л - до 6 км. Оснащення - осколково-фугасна бойова частина.", - вказано в повідомленні.

Ударний БПЛА вертолітного типу "Термит",

Тим часом сам дрон "Термит" є бойовою версією БВС-ВТ 450 й напрацьовувати його у "НПП "Стрела" почали ще на рівні 2016 року. Також існує версія цього дрона у цивільній версії SmartHELI-450.

Ударний БПЛА вертолітного типу "Термит",

Раніше ми писали, що заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв відреагував на звернення американського президента Джо Байдена до громадян із закликом підтримати Україну та Ізраїль. На його думку, світ продовжує котитися у глибоку прірву.

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