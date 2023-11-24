Навіщо тримати на кухні вазон з алое: роблять це не просто так

Чому потрібно тримати на кухні вазон з алое? Виявляється це роблять не просто так. Адже ця рослина дуже сильно допомагає господиням.

Рослини з сімейства алое були відомі людству ще декілька тисяч років тому. Історики наводять багато свідчень того, що наші предки використовували у господарстві цю корисну квітку. Згадують про неї навіть у Біблії, при чому аж п'ять разів. Така популярність не дивна — алое дуже багатогранна рослина.

Особливо часто застосовують її в медицині та косметології. Препарати на основі алое вживають для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту. Також сік рослини допомагає вилікувати кон'юктивіт та блефарит. Використовують його і для загоювання ран та опіків. А дівчата і жінки роблять з алое різноманітні маски, тоніки та настоянки для догляду за шкірою.

Зрозуміло, більшу частину ліків в домашніх умовах приготувати складно, якщо взагалі можливо. Але на кухні навіть маленький вазон з алое буде дуже корисним. Найперше, що варто зазначити, ця рослина здатна очищувати повітря від шкідливих домішок, зокрема, від сполук формальдегіду та бензолу. А ще вона насичує повітря киснем.

Чи можна тримати алое на кухні / Фото: pixabay.com

Але чому все ж таки радять ставити вазон з алое саме на кухні? Адже ця рослина також може очищувати повітря в вітальні чи спальній кімнаті. Справа в тому, що алое потрібен на кухні через його цілющі властивості.

Навіть найміліша людина хоча б раз у житті отримувала травми на кухні. Від опіків, порізів та невеликих забиттів не вбереже нічого. І якщо з забиттям ця рослина нічим не допоможе, то з порізами та опіками впорається на ура.

Все, що потрібно, відрізати шматочок листочка від алое, видавити з нього в'язку середину (це і є сік алое, який чимось нагадує гель), обробити хворе місце і підсушити. Алое здатний не лише швидко втамувати біль, але й зупинити кровотечу, ліквідувати запальний процес.

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