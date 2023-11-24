199 людей під одним дахом: як живе найбільша сім'я у світі (фото)

У селі Бактаунг, розташованому в північно-східному індійському штаті Мізорам, мешкає найбільша відома у світі сім'я: 199 людей, які живуть під одним дахом у гігантській будівлі.

Про це пише The Straits Times.

Пу Зіона мав 38 дружин, 89 дітей та 36 онуків. Зіона помер 2021 року у віці 76 років через ускладнення зі здоров'ям, спричинені гіпертонією та діабетом, але його родина продовжує жити під одним дахом у приголомшливому житловому комплексі, побудованому на пагорбах Бактаунг.

Як живе найбільша у світі сім'я / Фото: Facebook

У деяких з його синів з'явилися власні дружини, у деяких більше однієї, а кількість членів сім'ї зараз досягає 199. Всі вони збираються у великій їдальні свого будинку двічі на день, щоб поїсти. Члени ділять все, від щоденного робочого навантаження до їжі та фінансів, і хоча кожен хоче продовжити спадщину Пу, у найбільшій родині у світі все змінюється.

"Я - не мій тато! Він був обраний Богом, але ми просто нормальні люди і не можемо мати декілька дружин", — розповів Рекорд, один із молодших синів Зіони.

Як живе найбільша у світі сім'я / Фото: Facebook

Інші члени сім'ї готові відправити своїх дітей до місць, де вони могли б здобути кращу освіту і підвищити свої шанси на успіх у житті, і наразі в селі будується ще один будинок для сім'ї, що росте, так що дні життя під одним дахом пораховані. Тим не менш, новизна незвичайної сім’ї, як і раніше, приваблює до віддаленого села Бактаунг приголомшливу кількість туристів.

Пу Зіона очолював мілінаристську християнську секту, відому як Чхуан Тар Кохран (Церква нового покоління) у штаті Мізорам, і багато хто вважав його пророком і "обраним Богом". Таким чином, він практично не стикався з опором з боку членів своєї громади чи своєї сім'ї, коли продовжував брати нових дружин. Принаймні місцеві сім'ї з радістю віддавали своїх дочок такій шановній людині.

Як живе найбільша у світі сім'я / Фото: Facebook

Чхуан Тар Кохран підтримує полігамію, і 2600 її членів, більшість з яких живуть у Бактаунгу, вірять у постапокаліптичний "золотий вік", під час якого вони будуть позбавлені божественного гніву та отримають особливі привілеї.

Навіть майже через два роки після його смерті спадщина Пу Зіони відчувається в його громаді. Його картини та намальовані портрети досі прикрашають будинок його сім'ї, а цінності, які він сповідував, продовжуються його нащадками.

Утримувати сім'ю зі 199 осіб, а також нагодувати їх та одягнути – непросте завдання. На щастя, у цьому беруть участь усі, чи то робота в одному з п'яти сімейних свинарників, де вирощують близько 100 свиней для вживання в їжу м'яса, чи робота в полях, саджаючи різні культури, чи працюючи в одній із чотирьох сімейних столярних майстерень та однієї алюмінієвої майстерні.

Як живе найбільша у світі сім'я / Фото: straitstimes.com

Два приймання їжі на день - це монументальне завдання, оскільки для цього потрібно не менше 80 кг рису плюс безліч інших інгредієнтів, які готуються в гігантських котлах, які потрібно мити. Але це теж спільні завдання, тож ніхто не скаржиться.

"Як люди, ми всі стикаємося з труднощами та негараздами, але наша сім'я має і позитивнішу сторону, оскільки ми — величезна сім'я, яка підтримує одне одного", — сказала одна з невісток Пу Зіони. "Коли ми хворіємо, ми підтримуємо одне одного".

Нунпарліана, старший син Зіони, усвідомлює, що спадщина багатоженства в сім'ї може померти разом з ним – у нього дві дружини – але він, як і раніше, сподівається, що його велика сім'я залишиться єдиною протягом тривалого часу.

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