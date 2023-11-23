Наречена хоче скасувати весілля через одну заборону коханого: що він вимагає

Під час конфлікту вони ледь не побилися.

Наречена хоче скасувати весілля після того, як її наречений-веган має намір заборонити вживання м'яса на святі.

Жінка попросила поради у авторки Джейн Грін, яка веде колонку на Daily Mail, після того, як опинилася у скрутному становищі.

"Моє весілля наближається через декілька місяців… Але під час планування ми з моїм нареченим вплуталися в такі запеклі суперечки щодо їжі, що я не впевнена, що справді хочу доводити справу до кінця", - розпочала вона.

Жінка розповіла, що їй стало погано, коли вона дізналася, що її партнер веган, оскільки вона дівчина з великим апетитом до гамбургерів та стейків.

Наречений сказав, що йому незручно подавати м'ясо на весіллі, що спровокувало між ними ледь не бійку.

"Це було яблуком розбрату вже декілька місяців — настільки, що ми фактично закричали перед постачальником провізії, тому що він був лютий через те, що я навіть попросила скуштувати м'ясну страву", — продовжила вона.

Жінка додала, що оскільки більшість гостей їдять м'ясо, їм не сподобається веганська вечеря.

Однак Джейн сказала їй, що, хоча веганство її нареченого не є проблемою, воно вказує на одну серйозну ваду його особистості: його впертість.

"Це весілля стосується вас обох, і у вас обох однакові потреби. Якщо у нього немає жодної готовності йти на компроміс, я припустила б, що ви, можливо, виявили його фатальний недолік", — порадила Джейн. "Будьте дуже вдячні, що виявили це до весілля, а не після".

Нагадаємо, дівчата кидають своїх бойфрендів, випробувавши теорію "апельсинової шкірки". Це "розплющує" їм очі.

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