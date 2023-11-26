Масований наліт БПЛА на Росію: що відомо про наслідки

Під атакою дронів опинилися Московська, Тульська, Калузька та Брянська області.
У Росії волають про масову атаку невідомих безпілотників по різних областях країни-агресорки.
Про це пишуть російські пропагандисти.
За даними російських телеграм-каналів:
- О 4:25 у Москві Сергій Собянін заявив про наліт українських БПЛА. За його словами, вони нібито були збиті системою протиповітряної оборони в районі Наро-Фомінська та Одинцівського міського округу. На деякий час роботу припиняли столичні аеропорти "Домодєдово" та "Внуково".
- Ще кілька дронів нібито знищено силами ППО у Брянській та Калузької областях. Потерпілих та руйнувань також немає;
- Три дрони знищені в небі над Тулою. Один із них втратив управління після успішної роботи ППО і врізався у житлову багатоповерхівку. Постраждала одна людина – у неї діагностували легке різане поранення стопи. Усіх мешканців будинку в Тулі тимчасово розмістили у дитячому садку та готелях. Станом на 9 ранку повідомляють про нові вибухи.
- О п'ятій ранку мер Москви повідомив, що БПЛА також збили у Подільському міському окрузі. Руйнів та постраждалих після падіння уламків, попередньо, нібито теж немає.
- Також ще один дрон помітили у Раменському міському окрузі. Він летів у бік Москви. Потерпілих та руйнувань немає.
У Міністерстві оборони РФ в атаці по традиції звинуватили Україну та заявили про "терористичну атаку".
"Сьогодні вранці (26 листопада - ред.) припинено спробу "київського режиму" здійснити терористичну атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО знищено 9 БПЛА над територією Московської, Тульської, Калузької та Брянської областей", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти 26 листопада Москву атакували невідомі безпілотники.
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