У ВМС розповіли про загрозу із моря

Через шторм у Чорному і Азовському морях немає жодних кораблів Росії.

Про це розповів речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону у неділю, 26 листопада.

За його словами, через погіршення погодних умов російські кораблі перебувають у пунктах базування, зокрема у Новоросійську.

"Скоріш за все, до кінця доби погода не зміниться, умови не зміняться. Будемо моніторити, але, скоріш за все, сьогодні виходів не очікується через негоду. Системи озброєння в таку негоду не застосовуються через те, що розхитує досить сильно, запустити ракету в таких умовах складно. Корабель ще розрахований на штормову погоду, може вийти в море, але здійснити запуск ракет досить складно", - пояснив він.

Плетенчук зауважив, що Росія роззосередила корабельних склад, аби вберегти від атак України.

"Деякі перебазували в Феодосію. В Севастопольській бухті так само залишаються кораблі, але не такі важливі, бо їхнє застосування зараз небезпечне. Це - і сторожові, і патрульні і навіть десантні кораблі. Головна ударна сила, що бере участь у бойових діях - це ракетоносії. Їх у першу чергу і перебазували", - наголосив він.

Нагадаємо, у Чорному морі після шторму зникло безвісти судно з екіпажем.

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