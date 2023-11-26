В ВМС рассказали об угрозе с моря

Из-за шторма в Черном и Азовском морях нет никаких кораблей России.

Об этом рассказал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона в воскресенье, 26 ноября.

По его словам, из-за ухудшения погодных условий российские корабли находятся в пунктах базирования, в том числе в Новороссийске.

"Скорее всего, до конца суток погода не изменится, условия не изменятся. Будем мониторить, но, скорее всего, сегодня выходов не ожидается из-за непогоды. Системы вооружения в такую непогоду не применяются из-за расшатывания достаточно сильно, запустить ракету в таких условиях сложно. Корабль еще рассчитан на штормовую погоду, может выйти в море, но осуществить запуск ракет достаточно сложно", — пояснил он.

Плетенчук отметил, что Россия рассредоточила корабельный состав, чтобы уберечь от атак Украины.

"Некоторые перебазировали в Феодосию. В Севастопольской бухте так же остаются корабли, но не столь важны, потому что их применение сейчас опасно. Это — и сторожевые, и патрульные и даже десантные корабли. Главная ударная сила, участвующая в боевых действиях — это ракетоносители. Их в первую очередь и перебазировали", — подчеркнул он.

Напомним, в Черном море после шторма пропало без вести судно с экипажем.

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