Ночная атака дронов: сколько воздушных целей удалось сбить

Ночью против 26 ноября агрессорка Россия в очередной раз ударила по Украине беспилотниками. Силы ПВО сбили восемь ударных дронов из девяти запущенных.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"В результате боевой работы противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожены восемь вражеских беспилотников "Shahed-131/136", — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские оккупанты атаковали с юго-восточного направления — с российского Приморско-Ахтарска.

Напомним, вечером 25 ноября была объявлена воздушная тревога в ряде областей. ПС сообщали, что захватчики снова атакуют Украину ударными БПЛА.

В частности, сирены звучали в столице с 00:03 до 03:20. Местные власти сообщили, что в пригороде Киева работает ПВО.

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