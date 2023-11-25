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Захватчики снова атакуют Украину ударными БпЛА

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Захватчики снова атакуют Украину ударными БпЛА

Карта воздушных тревог / Фото: alerts.in.ua

БПЛА обнаружены в Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях.

В субботу ужина российские захватчики начали новую атаку Украины иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом сообщают воздушные силы.

Приблизительно в 21:15 БПЛА были помещены на границы Запорожской и Днепропетровской областей.

Позже воздушную тревогу объявили в Полтавской области также из-за угрозы двигавшихся в направлении Миргорода ударных БпЛА.

"Группы ударных БПЛА заходят в воздушное пространство Черкасской области с восточного направления", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Подоляк отреагировал на массированный обстрел в годовщину Голодомора.

Кроме того, мы ранее информировали, что РФ атаковала ночью рекордным количеством дронов, сколько удалось сбить и куда они летели.

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Дата публикации
Просмотры
1810
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