Эксперт объяснил, почему говорить о завершении контрнаступления еще рано

У ВСУ есть плацдарм, где с точки зрения ведения маневровой войны сохраняется возможность развить успех.

Пока украинские военные ведут наступательные действия на левом берегу Днепра в Херсонской области, говорит о завершении контрнаступления ВСУ неуместно.

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Такую думу в эфире телемарафона высказал военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Пока продолжаются действия на левобережье Херсонщины, сказать о том, что это наступление закончилось, мягко говоря, некорректно по отношению к тем людям, по меньшей мере, ведущим сейчас действия... Как закончилось, если они наступают... Развить это наступление и иметь успех можно при условии применения большего количества техники, сил и средств, и средств ПВО для прикрытия наших контингентов При формировании Днепра, если будет такое решение принято и это удастся сделать, потому что это сложно... опрокидывание дополнительных 2-3 бригад сил и средств, я думаю, что там у нас очень хорошие перспективы", — отметил Мусиенко.

Он подчеркнул, что сейчас в ВСУ есть плацдарм, где с точки зрения ведения маневровой войны сохраняется возможность развить успех.

Напомним, ранее сообщалось, что возле Авдеевки исчезают одни из самых боеспособных частей российской армии, в том числе недавно в этом районе исчезли три элитных разведгруппы противника.

Кроме того, мы ранее информировали, что воюющий под Бахмутом оккупант пожаловался на бездействие Минобороны РФ и рассказал о потерях.

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