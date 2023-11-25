Експерт пояснив, чому говорити про завершення контрнаступу ще зарано

У ЗСУ є плацдарм, де з точки зору ведення маневрової війни зберігається можливість розвинути успіх.

Доки українські військові ведуть наступальні дії на лівому берегу Дніпра на Херсонщині, говорить про завершення контрнаступу ЗСУ недоречно.

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Таку думу в етері телемарафону висловив військовий експерт, директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Доки тривають дії на лівобережжі Херсонщини, сказати про те, що цей наступ закінчився, м'яко кажучи, некоректно стосовно тих людей, щонайменше, які ведуть зараз дії... Як закінчилось, якщо вони наступають... Розвинути цей наступ і мати успіх можна за умови застосування більшої кількості техніки, сил і засобів, і засобів ППО для прикриття наших контингентів. За умови формування Дніпра, якщо буде таке рішення ухвалене і це вдасться зробити, тому що це складно... перекидання додаткових 2-3 бригад сил і засобів, я думаю, що там в нас є дуже хороші перспективи", - зазначив Мусієнко.

Він підкреслив, що зараз у ЗСУ є плацдарм, де з точки зору ведення маневрової війни зберігається можливість розвинути успіх.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля Авдіївки зникають одні з найбільш боєздатних частин російської армії, зокрема нещодавно в цьому районі зникло три елітні розвідгрупи противника.

Крім того, ми раніше інформували, що окупант, що воює під Бахмутом, пожалівся на бездіяльність Міноборони РФ і розповів про втрати.

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