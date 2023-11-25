Підводний тунель Путіна: чи погодиться Китай на проєкт Кремля — думка експерта

У Росії вже не вірять, що Кримській міст встоїть і тому придумали проєкт підводного тунелю.

Після розголошення намірів президента Росії Володимира Путіна побудувати підводний тунель під Керченською протокою, щоб з’єднати Росію з Кримом, на допомогу Китаю росіянам сподіватися марно.

Таку думку в ефірі національного телемарафону висловив військовий експерт, директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

За його словами, у Кремлі тепер уже самі не вірять, що Кримській міст встоїть і саме тому придумали проєкт із будівництвом підводного тунелю. Однак, вважає експерт, сподіватися у цьому на допомогу Китаю не варто.

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“По-перше, зараз це публічно оголосили – це значить все, угода буде зірвана, китайці не підуть на це. Для китайців існує поняття "втраченої вигоди". Вони розуміють, що вони зароблять 5 мільярдів, а втратять 55 потенційно, які б вони могли заробити на інших проєктах... Ясна річ, що під загрозою санкцій Китай тепер на це не піде. Я вважаю, що ця операція вже зірвана", - висловив свою думку Олександр Мусієнко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські й китайські бізнесмени, пов'язані з урядом, провели секретне обговорення планів будівництва тунелю, який з'єднає Росію з Кримом.

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