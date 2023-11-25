Загарбники знову атакують Україну ударними БпЛА

В суботу вечері російські загарбники почали нову атаку України іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це повідомляють Повітряні сили.

Приблизно о 21:15 БпЛА були поміщені на межі Запорізької та Дніпропетровської областей.

Пізніше повітряну тривогу оголосили у Полтавській області також через загрозу ударних БпЛА, які рухались у напрямку Миргород.

"Групи ударних БпЛА заходять в повітряний простір Черкаської області зі східного напрямку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Подоляк відреагував на масований обстріл у роковини Голодомору.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ атакувала вночі рекордною кількістю дронів, скільки вдалося збити та куди вони летіли.

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