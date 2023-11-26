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Нічна атака дронів: скільки повітряних цілей вдалося збити

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Нічна атака дронів: скільки повітряних цілей вдалося збити

Дрон-камікадзе Shahed.

Росіяни запускали БпЛА з території Росії.

Вночі проти 26  листопада агресорка Росія вкотре вдарила по Україні безпілотниками. Сили ППО збили вісім ударних дронів із дев'яти запущених.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ. 

"В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Сил оборони України знищено вісім ворожих безпілотників "Shahed-131/136", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські окупанти атакували з південно-східного напрямку - з російського Приморсько-Ахтарська.

Нагадаємо, ввечері 25 листопада було оголошено повітряну тривогу у низці областей. ПС повідомляли, що загарбники знову атакують Україну ударними БпЛА. 

Зокрема, сирени лунали у столиці від 00:03 до 03:20.  Місцева влада повідомила, що у передмісті Києва працює ППО.

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Дата публікації
Перегляди
1227
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