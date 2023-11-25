Прогноз погоди на 26 листопада: які області накриє негода зі снігом та сильним вітром

У неділю, 26 листопада, в Україні значно погіршиться погода. Майже всю країну накриють дощі та сніг. Пориви вітру подекуди сягатимуть 28-30 м/с.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Синоптики попереджають про складні погодні умови у неділю. У східних та південно-східних областях дощитиме. У Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях буде мокрий сніг, дощ та ожеледь. На Одещині, Черкащині та Чернігівщині - сильний сніг. Вдень на Київщині та місцями на Вінниччині будуть навіть хуртовини та снігові замети. На заході та в Житомирській області невеликий сніг. Вночі у більшості північних регіонів без опадів.

Пориви вночі у південних та більшості центральних областях, а також вдень в Україні будуть сягати 15-22 м/с. Місцями - шквали до 25 м/с. На Одещині та Миколаївщині буде більш вітряно - 28-30 м/с.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні у неділю, 26 листопада. / Фото: Укргідрометцентр

Крім того, на акваторії Чорного моря очікується посилення вітру до 25-30 м/с. Висота хвиль становитиме 20-30 дм. А вдень 26 листопада та вночі 27 листопада - до 30-50 дм.

Температура повітря у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях вночі та вдень становитиме 0-5° морозу. У Миколаївській, Кіровоградській та Полтавській областях стовпчики термометрів покажуть від 2° морозу до 3° тепла, а в східних та південно-східних областях - 1-6° тепла. Вдень в більшості областей України синоптики прогнозують від 8° до 13° тепла.

Прогноз погоди в Україні на 26 листопада.

Погода в Києві

На Київщині вночі синоптики опадів не прогнозують. Втім, вже вдень буде значний сніг та хуртовини. На дорогах - ожеледиця. Пориви вітру сягатимуть 17-22 м/с, а місцями в області - 25 м/с.

"Вдень 26 листопада та вночі 27 листопада очікуються складні погодні умови ІІ (помаранчевого) рівня небезпечності: Сильні снігопади, посилення вітру до 17-22 м/с, місцями по області 25 м/с. Хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця", - попереджають синоптики.

В Київській області температура повітря протягом доби буде від 0 до 5° морозу. В Києві вночі та вдень стовпчики термометрів покажуть 0-2° морозу.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де очікувати сніг і заметілі. З її слів, до України 26-27 листопада прийде активний циклон із південного заходу Європи.

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