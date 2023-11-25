Коли і де в Україні очікувати сніг і хуртовини: синоптикиня розповіла

Справжня зима йде до України. Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де очікувати сніг і заметілі.

Про це вона написала у своєму Facebook.

"Циклони активні зазвичай не бешкетують довго на одній території - прибіг, понасипав, поналивав, пошарпав і пішов собі далі за межі України... Але це не означає, що треба ігнорувати такий прогноз погоди", - наголосила синоптикиня.

За її словами, 26-27 листопада активний циклон із південного заходу Європи справді "вистрибне, як Пилип з конопель до нас" і принесе серйозне ускладнення погоди: сніг, мокрий сніг. На південному сході, ймовірніше, будуть дощі, в багатьох областях місцями сильні опади, хуртовини, ожеледиця, налипання мокрого снігу і навіть снігові замети.

Однак західні області такі бурхливі погодні події оминуть, там буде значно спокійніше.

Також у неділю і понеділок очікується сильний штормовий вітер. Вже від 25-го листопада вітер подує по всій Україні. Буде також дощити. На сході та в Дніпрі з районами - дощ та мокрий сніг. Невеликий мокрий сніг - на заході. На решті території - без опадів. Вночі в Україні 0-3 морозу, вдень +1+6 градусів.

У Києві в суботу без опадів. Вночі 0-2 морозу, вдень 0-2 тепла. Ускладнення погоди очікується в Києві ввечері 26-го листопада та 27-го листопада. Будуть сильні снігопади, хуртовини та штормовий вітер.

28-го листопада - відновлення синоптичного спокою. 29-го листопада - черговий циклон із опадами та вітром. 30-го листопада - припинення активності циклону, втихомирення. Від 1-го грудня - похолодання до морозів.

Нагадаємо, раніше синоптикиня Наталія Птуха розповіла, коли до України прийдуть морози, хуртовина та ожеледиця.

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