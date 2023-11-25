Когда и где в Украине ожидать снег и метели: синоптик рассказала

В Украину 26-27 ноября придет активный циклон с юго-запада Европы. Кое-где ожидаются снег, гололедица и метели.

Настоящая зима идет в Украину. Синоптик Наталья Диденко рассказала, где ожидать снег и метели.

Об этом она написала в своем Facebook.

"Циклоны активные обычно не буянят долго на одной территории — прибежал, понасыпал, поналивал, потрепал и пошел дальше за пределы Украины... Но это не значит, что надо игнорировать такой прогноз погоды", — подчеркнула синоптик.

По ее словам, 26-27 ноября активный циклон с юго-запада Европы действительно "выпрыгнет, как Пилип из конопли к нам" и принесет серьезное осложнение погоды: снег, мокрый снег. На юго-востоке, вероятнее всего, будут дожди, во многих областях местами сильные осадки, метели, гололедица, налипание мокрого снега и даже снежные заносы.

Однако западные области такие бурные погодные события минуют, там будет гораздо спокойнее.

Также в воскресенье и понедельник ожидается сильный штормовой ветер. Уже с 25 ноября ветер подует по всей Украине. Будет дождь. На востоке и Днепре с районами — дождь и мокрый снег. Небольшой мокрый снег – на западе. На остальной территории — без осадков. Ночью в Украине 0-3 мороза, днем +1+6 градусов.

В Киеве в субботу без осадков. Ночью 0-2 мороза, днем 0-2 тепла. Усложнение погоды ожидается в Киеве вечером 26 ноября и 27 ноября. Будут сильные снегопады, метели и штормовой ветер.

28-го ноября – восстановление синоптического покоя. 29 ноября — очередной циклон с осадками и ветром. 30-го ноября – прекращение активности циклона, усмирение. С 1 декабря — похолодание до морозов.

Напомним, ранее синоптик Наталья Птуха рассказала, когда в Украину придут морозы, метель и гололедица.

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