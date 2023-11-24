Какая будет погода в декабре: прогноз Укргидрометцентра

Меньше чем через неделю начнется зима.

В среднем в декабре ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Наблюдаются небольшие осадки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Какая будет погода

По данным синоптиков:

средняя месячная температура будет составлять 1-5 градусов мороза, в Закарпатье и южных областях местами 0-2 градусов тепла, в Крыму до 6° тепла;

абсолютный максимум температуры составит 10-18 градусов тепла, в Прикарпатье и в южных областях до 20 градусов, на юге Крыма до 25°;

абсолютный минимум температуры – 24-32 градусов мороза, в восточных, северо-восточных областях и Прикарпатье местами 35-38 градусов мороза, в Закарпатье и юге страны местами 17-23 градусов мороза;

среднее месячное количество осадков ожидается на уровне 30-66 мм, в Карпатах, горах Крыма и Закарпатье местами 76-139 мм.

В большинстве областей образуется снежный покров, добавляют в центре, только на юге страны это происходит не каждый год.

В этом декабре температура предполагается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла (в Крыму до 4 градусов тепла), что на 1-1.5 градуса выше нормы. Месячное количество осадков будет составлять 34-79 мм, в горах Крыма и в Карпатах местами 81-105 мм, что в пределах нормы.

Ранее синоптики сообщили, когда и где в Украине ждать непогоду.

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