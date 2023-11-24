ПВО для Украины: Игнат рассказал, когда ждать помощи от союзников

Создание коалиции ПВО – еще один шаг наших партнеров, направленный на усиление противовоздушной обороны Украины. Поскольку РФ не прекращает намерений атаковать большими группами самолетов, ракет и ударных дронов.

Такое мнение высказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас Украина "очень ожидает F-16 на территории Украины".

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"И соответственно коалиция ПВО — 20 объединяющихся стран. Германия, Франция будут председательствовать в той коалиции. Они являются ведущими производителями систем противовоздушной обороны, которые сейчас поступают в Украину. Это и IRIS-T, Gepard, в том числе и Patriot, и SAMP-T. Поэтому мы ожидаем не только заявлений, а конкретных действий, конкретных способов поражения у нас на территории до конца года", — отметил Игнат.

В частности, Германия уже анонсировала, что дадут еще одну систему нынешней зимой, поступит IRIS-T.

"И на следующий год еще четыре системы этих. И Gepard нам тоже очень нужны именно для противостояния "Шахедам", — добавил спикер Воздушных сил ВСУ.

Ранее Игнат рассказал, что особенного в атаках российских дронов и почему тревоги длительны.

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