ППО для України: Ігнат розповів, коли очікувати допомоги від союзників

Створення коаліції ППО - ще один крок наших партнерів, спрямований на підсилення протиповітряної оборони України. Оскільки РФ не припиняє намірів атакувати великими групами літаків, ракет та ударних дронів.

Таку думку висловив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, наразі Україна "дуже очікує F-16 на території України".

"І відповідно коаліція ППО - 20 країн, які об'єднуються. Німеччина, Франція будуть головувати в тій коаліції. Вони є провідними виробниками систем протиповітряної оборони, які зараз надходять в Україну. Це і IRIS-T, Gepard, зокрема і Patriot, і SAMP-T. Тому ми очікуємо не лише заяв, а конкретних дій, конкретних засобів ураження у нас на території до кінця року", - зазначив Ігнат.

Зокрема, Німеччина вже анонсувала, що дадуть ще одну систему цієї зими, надійде IRIS-T.

"І на наступний рік ще чотири системи цих. І Gepard нам теж дуже потрібні саме для протистояння "Шахедам", - додав речник Повітряних сил ЗСУ.

Раніше Ігнат розповів, що особливого в атаках російських дронів і чому тривоги тривалі.

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