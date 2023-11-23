Ігнат розповів останні новини про навчання українських пілотів на F-16

Наразі українські пілоти, які навчаються на винищувачах F-16, літають з інструкторами. Втім, вони вже чекають на самостійні вильоти.

Про це під час телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Все йде за планом. Кожного разу пілоти підіймаються в небо з інструкторами. Можливо, та кількість з інструкторами стає більшою. Далі очікуємо самостійних вильотів. Я думаю, що найближчим часом дізнаємось більше. Не хочу нічого анонсувати. Можливо, побачимо щось", - сказав він.

За словами Ігната, в українських пілотів "настрій бойовий". Льотчики хочуть якнайшвидше пересісти на сучасний літак.

Нагадаємо, у Раді відповіли, коли Україна отримає F-16. Голова фракції "Голос" у Верховній Раді Олександра Устінова каже, що, а найкращим сценарієм це станеться наприкінці весни 2023 року.

Читайте також: