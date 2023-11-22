Коли Україна отримає F-16: у Раді відповіли

За найкращим сценарієм перші винищувачі F-16 Україна отримає наприкінці весни 2023 року.

Про це в інтерв'ю "Європейській правді" сказала голова фракції "Голос" у Верховній Раді Олександра Устінова.

"Найкращий сценарій – це кінець весни. Перших натренованих пілотів ми будемо мати в кінці цього року, але їх недостатньо, а більшість хлопців ще вчаться", – сказала вона.

Наразі, як сказала Устінова, тривають домовленості про модернізацію тих F-16, які пообіцяли надати Україні.

"Тому що нам потрібні потужніші радари та кращі ракети на них", – зазначила Устінова.

Депутатка додала, що міжнародні партнери і Міністерство оборони України активно працюють над тим, щоб Україна отримала саме модернізовані літаки.

"Адже просто дати нам літак, на якому буде радар на 60 км, як на МіГах – це не має сенсу. Тому зараз наші міжнародні партнери разом із нашим Міністерством оборони активно над цим працюють. І якщо ми це отримаємо – це буде один із "геймченджерів" наступного року", – пояснила вона.

Водначас депутатка застерегла від зайвих очікувань.

"Звісно, не буде чарівного ефекту, якого багато хто очікував: отримали F-16 – і Крим повертається. Але точно є ті види зброї, які дозволять набагато зменшити наші втрати і дадуть нам якщо не перевагу, то хоча б рівність сил у повітрі. F-16 здатні виконати таку роль", – сказала вона.

Нагадаємо, в листопаді у Північній Македонії відкрили навчальний центр для українських пілотів, які в майбутньому літатимуть на винищувачах F-16.

Раніше український пілот, який другий місяць навчається літати на багатоцільовому винищувачі американської розробки, розповів, що F-16 — це швейцарський армійський ніж для неба.

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