Когда Украина получит F-16: в Раде ответили

По самому лучшему сценарию Украина получит истребители в конце весны.

По самому лучшему сценарию первые истребители F-16 Украина получит в конце весны 2023 года.

Об этом в интервью "Европейской правде" сказала глава фракции "Голос" в Верховной Раде Александра Устинова.

"Лучший сценарий – это конец весны. Первые натренированные пилоты у нас будут в конце этого года, но их недостаточно, а большинство ребят еще учатся", – сказала она.

Пока, как сказала Устинова, продолжаются договоренности о модернизации тех F-16, которые пообещали предоставить Украине.

"Потому что нам нужны более мощные радары и лучшие ракеты на них", — отметила Устинова.

Депутат добавила, что международные партнеры и Министерство обороны Украины активно работают над тем, чтобы Украина получила именно модернизированные самолеты.

"Ведь просто дать нам самолет, на котором будет радар на 60 км, как на МиГах – это не имеет смысла. Поэтому сейчас наши международные партнеры вместе с нашим Министерством обороны активно над этим работают. И если мы это получим – это будет один из" геймченджеров "в следующем году", – объяснила она.

В то же время депутат предостерегла от лишних ожиданий.

"Конечно, не будет волшебного эффекта, которого многие ожидали: получили F-16 – и Крым возвращается. Но точно есть те виды оружия, которые позволят намного уменьшить наши потери и дадут нам если не преимущество, то хотя бы равенство сил в воздухе". F-16 способны выполнить такую роль", – сказала она.

Напомним, в ноябре в Северной Македонии был открыт учебный центр для украинских пилотов, которые в будущем будут летать на истребителях F-16.

Ранее украинский пилот, который второй месяц учится летать на многоцелевом истребителе американской разработки, рассказал, что F-16 — это швейцарский армейский нож для неба.

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