ЗСУ пройшли навчання в країні, про яку ніхто не розповідав: де саме військові тренувалися

Разом з тим нема інформації про те, яку саме підготовку, та яка кількість українські військових проходила навчання.

Перша група українських військових завершила навчання в Північній Македонії. З міркувань безпеки інформація про навчання була конфіденційною. Тому про неї не розголошувалося. Разом з тим тренінги для ЗСУ продовжуватимуться.

Про це повідомив міністр оборони Північної Македонії Слав'янки Петровської, пише Balkan Insight.

З повідомлення міністра оборони, навчання проводились на об'єктах, які належать армії Північної Македонії. Країна протягом 2024 року продовжить підготовку наших військових, "доти, доки в цьому буде потреба"

Разом з тим нема інформації про те, яку саме підготовку, та яка кількість українські військових пройшли, чи будуть проходити підготовку.

Північна Македонія стала другою балканською країною підготовки українських військових, яка запропонувала бази на своїй території. Румунія першою запропонувала використання своїх баз.

В листопаді у країни був відкритий навчальний центр для українських пілотів, які в майбутньому навчаться літати на винищувачах F-16.

Нагадаємо, що Путін зробив чергову цинічну заяву про "мирні" переговори з Україною.

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