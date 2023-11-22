Путін зробив цинічну заяву про "мирні" переговори з Україною

Президент-диктатор Володимир Путін заявив, що Росія нібито ніколи не відмовлялася від "мирних переговорів" з Україною.

Про це він сказав 22 листопада під час виступу на віртуальному саміті G20.

Диктатор Путін цинічно прокоментував війну, яку Росія розв'язала проти України і заявив, що воєнні дії завжди є "незаперечною трагедією, тому треба думати, як припинити кровопролиття".

"Воєнні дії, це завжди трагедія конкретних людей, конкретних сімей та й країни загалом. І, безумовно, ми повинні думати про те, як припинити цю трагедію. До речі, Росія ніколи не відмовлялася від мирних переговорів з Україною. Це не Росія, а Україна публічно оголосила про те, що вона виходить із переговорного процесу", - сказав очільник Кремля.

Нагадаємо, Джо Байден і Сі Цзіньпін відмовилися брати участь у віртуальному саміті "Великої двадцятки" 22 листопада, де вперше від 2021 року виступив Володимир Путін.

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