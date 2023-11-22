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Ізраїль заявив про знищення понад 400 підземних тунелів ХАМАСу

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Ізраїль заявив про знищення понад 400 підземних тунелів ХАМАСу

ЦАХАЛ.

Мережа тунелів розташована під Газою.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) виявила та знищила близько 400 підземних тунелів, які побудували та використовували бойовики ХАМАС у Секторі Гази.

Про це повідомила ізраїльську Армію оборони.

Зазначається, що бойовики ХАМАС організували мережу тунелів під населеними пунктами по території Сектору Гази.

"Багато з шахт, що ведуть до мережі тунелів, розташовані на території цивільних лікарень, шкіл та будинків", - наголошують ізраїльські військові.

Разом з тим ЦАХАЛ наголошує, що значну роль підрозділу спеціального призначення "Яхал" Інженерного корпусу у виявленні та руйнуванні даних валів.

Як повідомлялося, 22 листопада Ізраїль вперше від початку війни припинить вогонь в обмін на визволення заручників. Йдеться про пів сотні осіб, які були викрадені під час терористичної атаки ХАМАС 7 жовтня.

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Дата публікації
Перегляди
257
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