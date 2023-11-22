Ізраїль заявив про знищення понад 400 підземних тунелів ХАМАСу

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) виявила та знищила близько 400 підземних тунелів, які побудували та використовували бойовики ХАМАС у Секторі Гази.

Про це повідомила ізраїльську Армію оборони.

Зазначається, що бойовики ХАМАС організували мережу тунелів під населеними пунктами по території Сектору Гази.

"Багато з шахт, що ведуть до мережі тунелів, розташовані на території цивільних лікарень, шкіл та будинків", - наголошують ізраїльські військові.

Разом з тим ЦАХАЛ наголошує, що значну роль підрозділу спеціального призначення "Яхал" Інженерного корпусу у виявленні та руйнуванні даних валів.

Як повідомлялося, 22 листопада Ізраїль вперше від початку війни припинить вогонь в обмін на визволення заручників. Йдеться про пів сотні осіб, які були викрадені під час терористичної атаки ХАМАС 7 жовтня.

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