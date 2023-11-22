У ЗСУ підтвердили удар по скупченню морпіхів 810-ї бригади РФ на Донеччині

Українські військові оперативно визначили місце проведення святкових заходів росіян і "привітали" їх.

Сили оборони України підтвердили ураження скупчення окупантів зі складу 810-ї бригади морської піхоти у Донецькій області.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ у своєму Telegram-каналі.

"Нещодавно Сили оборони України успішно нанесли вогневе ураження по скупченню російських окупантів зі складу 810-ї бригади морської піхоти", – йдеться у повідомленні.

За інформацією пропагандистських пабліків, в момент удару загарбники зібрались для відзначення Дня російського артилериста.

"Сили оборони України оперативно визначили місце проведення святкових заходів росіян і гаряче привітали їх", – наголосили у СтратКомі.

Російські пропагандисти визнають, що в результаті атаки ліквідовано кілька десятків бойовиків та близько сотні отримали тяжкі поранення.

Нагадаємо, першим про це повідомив український військовий із позивним "Мадяр", який назвав атаку відплатою за російський ракетний удар по бійцях 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади під час нагородження у Запорізькій області.

19 листопада російські так звані "воєнкори" поширили у соцмережах відео моменту удару по місцю проведення святкового концерту. За їхніми даними, загинули 25 окупантів та ще близько сотні постраждали.

Крім того, за даними пропагандистів, під час обстрілу загинула російська акторка і театральний режисер Поліна Меньших, яка виступала того дня для окупантів 810 бригади.

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