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Український дрон-камікадзе "Мамонт" пройшов випробування на окупантах – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Час на прочитання
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Український дрон-камікадзе "Мамонт" пройшов випробування на окупантах – відео

Бойова робота українського дрона "Мамонт" по окупантах на Херсонщині / Фото: скриншот

Новий дрон-камікадзе "доставив" чотири кілограми вибухівки в приміщення, де ховався ворог.

На Херсонщині українські військові випробували новий вітчизняний дрон "Мамонт" в бойових умовах. БПЛА "доставив" чотири кілограми вибухівки в приміщення, де перебували російські загарбники.   

Відео бойової роботи дрона показав Telegram-канал "Ескадрон".
 
Дрон успішно доставив "подарунок" до будинку, де ховалися російські солдати у населеному пункті Кринки Херсонської області.

Нагадаємо, плацдарми ЗСУ на лівобережжі Херсонщини змусили росіян панікувати.

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Дрон-камікадзе "Мамонт" пройшов випробування на оккупантах

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Дата публікації
Перегляди
390
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