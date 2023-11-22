Український дрон-камікадзе "Мамонт" пройшов випробування на окупантах – відео

Новий дрон-камікадзе "доставив" чотири кілограми вибухівки в приміщення, де ховався ворог.
На Херсонщині українські військові випробували новий вітчизняний дрон "Мамонт" в бойових умовах. БПЛА "доставив" чотири кілограми вибухівки в приміщення, де перебували російські загарбники.
Відео бойової роботи дрона показав Telegram-канал "Ескадрон".
Дрон успішно доставив "подарунок" до будинку, де ховалися російські солдати у населеному пункті Кринки Херсонської області.
Нагадаємо, плацдарми ЗСУ на лівобережжі Херсонщини змусили росіян панікувати.
Читайте також:
- Замінять радянську техніку: Ігнат назвав чотири комплекси, які будуть в основі ППО
- Нічна атака РФ: скільки дронів вдалося знищити
- "Швейцарський ніж" для неба: український пілот розповів про літак F-16