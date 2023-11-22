Український дрон-камікадзе "Мамонт" пройшов випробування на окупантах – відео

Новий дрон-камікадзе "доставив" чотири кілограми вибухівки в приміщення, де ховався ворог.

На Херсонщині українські військові випробували новий вітчизняний дрон "Мамонт" в бойових умовах. БПЛА "доставив" чотири кілограми вибухівки в приміщення, де перебували російські загарбники.

Відео бойової роботи дрона показав Telegram-канал "Ескадрон".



Дрон успішно доставив "подарунок" до будинку, де ховалися російські солдати у населеному пункті Кринки Херсонської області.

Нагадаємо, плацдарми ЗСУ на лівобережжі Херсонщини змусили росіян панікувати.

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